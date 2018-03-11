Чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко рассказал, что положительно относится к выступлению в столице Великобритании после того, как известный британский промоутер Эдди Хирн анонсировал его бой с британским легковесом Люком Кэмпбеллом.

Об этом Ломаченко рассказал YouTube-каналу Behind The Gloves.

Ломаченко откровенно признался, что ничего не знает о Кэмпбелле.

"Люк Кэмпбелл? Впервые слышу о нем. Думаю, в следующем поединке встречусь с Линаресом. Драться в Лондоне? А почему бы и нет? В Великобритании бокс популярен, там огромный интерес со стороны болельщиков, они знают и понимают бокс, а еще там много топ-бойцов. Это интересно. Почему бы и нет", - сказал Ломаченко.

Как сообщала "Страна", бой Ломаченко - Линарес таки состоится 12 мая в Madison Square Gard. Официально объявят об этом в ближайшие дни.