Столичное "Динамо" на своем поле с минимальным счетом обыграло ровенский "Верес" в матче 23-го тура чемпионата Украины по футболу - 1:0.

Единственный мяч на 14-й минуте забил бразильский форвард хозяев Жуниор Мораес, которому ассистировал Артем Беседин.

Таким образом, "Динамо" сумело взять реванш за недавнее поражение от "Вереса" в гостях со счетом 1:3 в первой части чемпионата страны, которое и позволило ровенскому клубу заскочить на подножку уходящего в первую шестерку команд поезда.

После победы над "Вересом", киевляне до 6 очков сократили отставание от донецкого "Шахтёра", который в первом матче стартового тура второго этапа первенства уверенно переиграл в Полтаве местную "Ворсклу".

Результаты других матчей 23-го тура, который стал первым на втором этапе:

ФК "Александрия" - "Черноморец" (Одесса) - 0:0;

"Звезда" (Кропивницкий) - "Сталь" (Каменское) - 1:2

голы: Иван Цюпа (53-я минута) - Орест Кузык (37), Джонатан (45);

голы: Иван Цюпа (53-я минута) - Орест Кузык (37), Джонатан (45); "Ворскла" (Полтава) - "Шахтер" (Донецк) - 0:3

голы: Факундо Феррейра (22, 36), Марлос (68, с пенальти)

голы: Факундо Феррейра (22, 36), Марлос (68, с пенальти) "Карпаты" (Львов) - "Олимпик" (Донецк) - 0:3

голы: Станислав Беленький (45, с пенальти), Геннадий Пасич (84), Артем Щедрый (90 + 2)

голы: Станислав Беленький (45, с пенальти), Геннадий Пасич (84), Артем Щедрый (90 + 2) "Мариуполь" - "Заря" (Луганск) - 0:0.

На втором этапе чемпионата первые шесть команд ведут борьбу за медали и места в еврокубках, а вторая шестерка клубов - за сохранение прописки в Премьер-лиге.

Ранее "Страна" привела список лучших бомбардиров чемпионата Украины по футболу 2017/2018 на старте второго этапа.