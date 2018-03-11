Столичное "Динамо" на своем поле с минимальным счетом обыграло ровенский "Верес" в матче 23-го тура чемпионата Украины по футболу - 1:0.

Единственный мяч на 14-й минуте забил бразильский форвард хозяев Жуниор Мораес, которому ассистировал Артем Беседин.

Таким образом, "Динамо" сумело взять реванш за недавнее поражение от "Вереса" в гостях со счетом 1:3 в первой части чемпионата страны, которое и позволило ровенскому клубу заскочить на подножку уходящего в первую шестерку команд поезда. 

После победы над "Вересом", киевляне до 6 очков сократили отставание от донецкого "Шахтёра", который в первом матче стартового тура второго этапа первенства уверенно переиграл в Полтаве местную "Ворсклу"

Результаты других матчей 23-го тура, который стал первым на втором этапе:

  • ФК "Александрия" - "Черноморец" (Одесса) - 0:0;
  • "Звезда" (Кропивницкий) - "Сталь" (Каменское) - 1:2
    голы: Иван Цюпа (53-я минута) - Орест Кузык (37), Джонатан (45);
  • "Ворскла" (Полтава) - "Шахтер" (Донецк) - 0:3
    голы: Факундо Феррейра (22, 36), Марлос (68, с пенальти)
  • "Карпаты" (Львов) - "Олимпик" (Донецк) - 0:3
    голы: Станислав Беленький (45, с пенальти), Геннадий Пасич (84), Артем Щедрый (90 + 2)
  • "Мариуполь" - "Заря" (Луганск) - 0:0.

На втором этапе чемпионата первые шесть команд ведут борьбу за медали и места в еврокубках, а вторая шестерка клубов - за сохранение прописки в Премьер-лиге.

Ранее "Страна" привела список лучших бомбардиров чемпионата Украины по футболу 2017/2018 на старте второго этапа.

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