По российскому телевидению показывают предвыборную рекламу лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который в шестой раз баллотируется на пост президента России.

В ролике показана некая выдуманная нарезка заголовков с сайтов. Среди которых, например, есть такой: "Киев выбран столицей малороссийского федерального округа".

В конце ролика звучит слоган: "Так выглядели бы новости при президенте Жириновском".

Реакция украинских властей на эту провокационную рекламу пока не озвучена.

Как сообщала "Страна", в России утвердили форму и вид избирательного бюллетеня для выборов президента, которые пройдут 18 марта.

Напомним, что большинство россиян собираются голосовать за действующего президента Владимира Путина. Об этом говорит опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения ВЦИОМ.