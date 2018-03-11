Этнические венгры вышли на митинг с требованием автономии в Румынии
В румынском городе Тыргу-Муреш около трех тысяч венгров приняли участие в митинге, в котором манифестанты требовали предоставления территориальной автономии уездам с компактным проживанием венгров. Об этом сообщает "Укринформ".
Собрались участники акции возле памятника Секейских мучеников, они развернули огромный секейский флаг (знамя этнических венгров Трансильвании) и скандировали "Автономию".
В митинге принимали участие депутат Европарламента от Демократической партии румынских венгров Лосло Текеш и представители басков из Испании.
Участники митинга приняли обращение к парламенту, правительству и президенту Румынии с требованием о предоставлении автономии.
"Хотим напомнить, что автономия Секейского края не затрагивает суверенитет и территориальную целостность Румынии и не ущемляет права румын и граждан других национальностей, которые проживают в этом крае. Автономия не противоречит также Конституции Румынии", - говорится в обращении.
Места компактного проживания венгров в Румынии – уезды Харгита, Ковасна и Муреш.
Фото: Mediafax
Накануне впервые в истории премьер-министром Румынии может стать женщина.
Как сообщала "Страна", ранее венгерские националисты устроили провокацию с флагом под посольством Румынии.