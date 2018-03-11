В румынском городе Тыргу-Муреш около трех тысяч венгров приняли участие в митинге, в котором манифестанты требовали предоставления территориальной автономии уездам с компактным проживанием венгров. Об этом сообщает "Укринформ".

Собрались участники акции возле памятника Секейских мучеников, они развернули огромный секейский флаг (знамя этнических венгров Трансильвании) и скандировали "Автономию".

В митинге принимали участие депутат Европарламента от Демократической партии румынских венгров Лосло Текеш и представители басков из Испании.

Участники митинга приняли обращение к парламенту, правительству и президенту Румынии с требованием о предоставлении автономии.

"Хотим напомнить, что автономия Секейского края не затрагивает суверенитет и территориальную целостность Румынии и не ущемляет права румын и граждан других национальностей, которые проживают в этом крае. Автономия не противоречит также Конституции Румынии", - говорится в обращении.

Места компактного проживания венгров в Румынии – уезды Харгита, Ковасна и Муреш.

Фото: Mediafax

Накануне впервые в истории премьер-министром Румынии может стать женщина.

Как сообщала "Страна", ранее венгерские националисты устроили провокацию с флагом под посольством Румынии.