История с массовой дракой военных с гражданскими, которая произошла в селе Новая Збурьевка, что в Херсонской области, получает новый поворот.

В сети опубликовано видео предположительно первого инцидента в цепочке, которая привела к противостоянию на военном объекте Военно-морских сил Украины, расположенного у того же села.

"Вот такие ужасные вещи происходят в селе Новая Збурьевка Херсонской обл., толпа военных напала на людей стоявших возле магазина и жестоко избили, двое из потерпевших находятся в реанимации, и эти люди "защищают нашу страну"? Хватило несколько секунд чтобы довести до комы, это сколько жестокости в "защитниках"? В части отбой в 22:00, но видимо для них закон не писан. Слов нету, на данный момент собирают деньги на операцию одному из парней. Просьба не оставайтесь равнодушными, любая сумма может помочь ему, напишите в лс", сообщает Вера Година.

Ранее "Страна" сообщала, что в полиции Херсонской области своя версия начала массовой драки военных с гражданскими в селе Новая Збурьевка.

В дежурную часть Голопристанского отделения полиции в Херсонской области обратилась жительница Херсона.

Женщина сообщила, что ночью с 8 на 9 марта ее 20-летний сын получил телесные повреждения от неизвестного мужчины возле одного из развлекательных заведений в с. Новая Збурьевка Голопристанского района, говорится в сообщении на официальной сайте Главного управления полиции в Херсонской области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение".

Полицейские предварительно установили, что по указанному адресу произошла драка, в результате которой неизвестные в камуфляжной форме нанесли потерпевшему повреждения.

Следствием отрабатывается версия о возможной причастности к данному уголовного преступления военнослужащих воинской части, которая дислоцируется в с. Новая Збурьевка.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства и обращается к возможным свидетелям и очевидцев происшествия с просьбой, если вы владеете информацией о событии, сообщайте по телефону 45-90-01 или 102.

Ранее сообщалось, что на военном объекте в Херсонской области произошла массовая драка моряков с гражданскими.

При этом, в ВМС заявляют, что инцидент был спровоцирован тем, что несколько гражданских лиц избили военнослужащего, сообщает в Facebook пресс-служба ВМС ВС Украины.

"Несколько гражданских лиц избили военнослужащего, что спровоцировало драку. После чего находясь в состоянии алкогольного опьянения гражданские лица, приехали на автомобиле марки "BMW" к военному объекту, где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно. В связи с несанкционированным пересечением охранного периметра, согласно служебных инструкциям они были задержаны и переданы вызванному наряду Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

В ВМС подчеркивают, что все упомянутые военнослужащие были трезвыми. Телесные повреждения зафиксированы как у военнослужащих, так и у гражданских лиц.