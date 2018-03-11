В полиции Херсонской области своя версия начала массовой драки военных с гражданскими в селе Новая Збурьевка, о чем ранее сообщала "Страна".

В дежурную часть Голопристанского отделения полиции в Херсонской области обратилась жительница Херсона.

Женщина сообщила, что ночью с 8 на 9 марта ее 20-летний сын получил телесные повреждения от неизвестного мужчины возле одного из развлекательных заведений в с. Новая Збурьевка Голопристанского района, говорится в сообщении на официальной сайте Главного управления полиции в Херсонской области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение".

Полицейские предварительно установили, что по указанному адресу произошла драка, в результате которой неизвестные в камуфляжной форме нанесли потерпевшему повреждения.

Следствием отрабатывается версия о возможной причастности к данному уголовного преступления военнослужащих воинской части, которая дислоцируется в с. Новая Збурьевка.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства и обращается к возможным свидетелям и очевидцев происшествия с просьбой, если вы владеете информацией о событии, сообщайте по телефону 45-90-01 или 102.

Ранее сообщалось, что на военном объекте в Херсонской области произошла массовая драка моряков с гражданскими.

У поселка Новая Збурьевка в Херсонской области, где одно из подразделений Военно-Морских сил (ВМС) Украины охраняет военный объект, произошла массовая драка между гражданскими и военнослужащими.

Инцидент был спровоцирован тем, что несколько гражданских лиц избили военнослужащего, сообщает в Facebook пресс-служба ВМС ВС Украины.

"Несколько гражданских лиц избили военнослужащего, что спровоцировало драку. После чего находясь в состоянии алкогольного опьянения гражданские лица, приехали на автомобиле марки "BMW" к военному объекту, где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно. В связи с несанкционированным пересечением охранного периметра, согласно служебных инструкциям они были задержаны и переданы вызванному наряду Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

В ВМС подчеркивают, что все упомянутые военнослужащие были трезвыми. Телесные повреждения зафиксированы как у военнослужащих, так и у гражданских лиц.