Сегодня в Киеве на бульваре Леси Украинки, возле метро Печерская, произошло ДТП. Toyota Prius службы такси Uber врезалась в ограждение. Об этом сообщает "Информатор".

Так, в сообщении указано, что автомобиль направлялся по бульвару Леси Украинки в сторону улицы Басейной. Таксист ехал на зеленый свет светофора. С улицы Алмазова выехал BMW и ударил Toyota, из-за чего иномарка врезалась в забор.

Водитель BMW попытался скрыться с места ДТП, однако далеко не ушел. Его задержали патрульные по ориентировке. Владелец BMW оказался в нетрезвом состоянии.

В момент ДТП в такси находились два пассажира, но они не пострадали.

Однако водителю такси понадобилась помощь медиков. Его госпитализировали.

На месте работала патрульная полиция.

Видео ДТП недавно опубликовал "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", на бульваре Дружбы Народов столкнулись сразу 7 автомобилей.

Напомним также, что в Киеве водитель KIA потерял управление и влетел во встречный Lexus.