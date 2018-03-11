Обсуждение и голосование для киевлян в вопросе переименования площади Льва Толстого на площадь Евгения Чикаленко завершится 18 марта. Об этом сообщается на форуме сайта КГГА.

Жители столицы могли проголосовать за или против проекта решения.

По состоянию на 22.00 11 марта, "за" переименование выступило 412 человек, а "против" - 629.

Всего в обсуждении приняли участие 1044 человека.

Евгений Чикаленко (1861-1929) - украинский публицист, агроном, землевладелец. С 1920 года жил в эмиграции.

Ранее именем Чикаленко хотели назвать улицу Льва Толстого в Киеве.

Напомним также, что в Киеве парк Дружбы народов переименовали в "Муромец". Киевские власти рассказывали, что хотят создать тематический парк, посвященный богатырям, чтобы продвигать идею о принадлежности Ильи Муромца к украинской культуре.

Как сообщала "Страна", 22 февраля Московский мост в Оболонском районе Киева переименовали в Северный.