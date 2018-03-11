Бурые медведи, которые находятся на реабилитации в "Синевире", где они восстанавливают силы после тяжелых травм или работы в цирке, уже почувствовали скорый приход весны.

Фото: facebook.com/Andriy.Tychyna

"Место, где даже взрослые чувствуют себя, как дети. Реабилитационный центр ьурых медведей, Национальный природный парк Синевир. Несмотря на снег, животные явно чувствуют приход весны", пишет автор фото Андрей Тычина на своей странице в Facebook.



Фото: facebook.com/Andriy.Tychyna



Фото: facebook.com/Andriy.Tychyna



Фото: facebook.com/Andriy.Tychyna

Фото: facebook.com/Andriy.Tychyna

"Синевир" - национальный природный парк в Украинских Карпатах, на территории которого расположен реабилитационный центр бурых медведей.

С 13 июля 2017 национальный парк "Синевир" входит в мировое наследие ЮНЕСКО как один из массивов буковые леса Карпат и других регионов Европы.

Ранее "Страна" сообщала, что в карпатском центре "Синевир" бурому медведю удалили клык и поставили зубной протез, а также о том, что в Украине появится третий приют для реабилитации бурых медведей.