Заявления властей о вступлении в НАТО ошибочны, Украина должна сохранять нейтральный статус. Это говорится в обращении "Оппозиционного блока", говорится на сайте политсилы.

"Празднование в медиа высшими должностными лицами государства статуса "страны-аспиранта" – это пиар на фейковом успехе. Даже представители украинского МИДа вынуждены были затем признать, что статуса "аспиранта" в документах НАТО не существует. На самом деле речь идёт лишь об упоминании на сайте Альянса факта провозглашения нынешней властью курса на вступление Украины в НАТО, при этом в реалиях власть делает совершенно обратное", - говорится в заявлении.

В ОБ отмечают, что перспективы членства в Североатлантическом Альянсе регулируются Уставом НАТО и "Исследованием о расширении НАТО" (Study on NATO Enlargement) от 3 сентября 1995 года.

"Согласно этому документу, государства, имеющие внешние территориальные споры, должны урегулировать эти споры мирными средствами в соответствии с принципами ОБСЕ. Разрешение таких споров является фактором, определяющим, приглашать ли государство присоединиться к Альянсу. Очевидно, что при нынешней политике власти, которая делает ставку на милитаризм, продолжение конфликта и раскол украинского общества, обеспечить хотя бы приближение к этим критериям невозможно", - считают в ОБ.

В "Оппозиционном блоке" считают, что дальнейшее втягивание государства в существующее геополитическое противостояние грозит ещё большими потрясениями для страны и украинцев.

"Спекулируя на теме вступления в НАТО, украинская власть в целях самосохранения подогревает противоречия в украинском обществе. Как показывают данные соцопросов, практически все украинские граждане считают проблему восстановления мира ключевой. А сторонников вступления в НАТО традиционно меньше половины. В таких условиях продвижение темы интеграции в НАТО, тем более внесения каких-либо изменений в Конституцию – это очередной пустой и опасный политический пиар. Власть, которую не поддерживают граждане, не имеет ни политического, ни морального права выступать с подобными инициативами", - говорится в заявлении "Оппоблока".

Партия заявляет, что она выступает за политическое урегулирование конфликта на Донбассе, проведение внеблоковой и нейтральной политики.

"Отношения Украины с НАТО должны и будут развиваться как у многих нейтральных стран Европы – Швеции, Финляндии, Австрии. Такой внешнеполитический курс Украины на наш взгляд будет наиболее эффективен и, одновременно с этим, отражает позицию большинства стран в отношении Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, партия выступила с инициативой создания общественного движения за нейтральную Украину. "Мы призываем интеллектуалов, авторитетных общественных деятелей выступить со своими предложениями относительно новой миролюбивой внешней политики толерантности и партнерства", - заявляет ОБ.

Как сообщала "Страна", президент Украины Петр Порошенко приветствует статус "аспиранта" в НАТО для Украины.

В то же время Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что Украина не готова к членству в НАТО.