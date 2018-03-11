Перебежчика из ГРУ Сергея Скрипаля с дочерью могли отравить с помощью букета цветов на могиле его жены. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Букет проверяется на наличие отравляющих веществ. По данным издания, бывший разведчик Скрипаль с дочерью посетили могилу Людмилы Скрипаль за несколько часов до того как потеряли сознание в торговом центре в британском Солсбери.

Полиция сразу же опечатала могилу женщины, скончавшейся в 2012 году.

Ранее была озвучена версия, что яд попал в организмы жертв за несколько часов до того, как он начал действовать.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания. Следствие утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Сотрудник британской полиции, первым пришедший на помощь пострадавшим, также был госпитализирован с симптомами отравления.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

Как сообщала "Страна", стало известно, что Скрипаль продолжал работать на западные спецслужбы и после того, как был выслан из России.