После истории с задержанием переговорщика Владимира Рубана и информации об офицере СБУ "Кедре", о личности которой рассказала журналист и волонтер Ольга Решетилова, ей позвонил сам "Кедр". Об этом девушка рассказала на своей странице в Facebook.

По информации Ольги, "Кедр", который является одним из фигурантов "дела Рубана", - это Павел Балов, майор 8-го полка спецназначения.

Сегодня, 11 марта, Ольге позвонил ее знакомый и просил номер для спикера МВД Артема Шевченко. После чего на телефон девушки позвонил с закрытого телефона "Кедр" с советом не вмешиваться в историю. "Не делай этого. Ты не в курсе происходящего. Написала - теперь принимай меры", - сказал "Кедр", как сообщает сама журналистка.

На фото агент Кедр, известный как Павел Балов Фото: facebook.com/Владимир Бойко

"Паша, прости, пост убрать не могу, потому что это вызовет еще больше вопросов, прежде всего к тебе", - ответила на это Ольга.

Также она обратилась к чиновнику МВД Артему Шевченко с вопросом о его методах работы. Получается, что он искал ее телефон, чтобы передать "Кедру".

Фото: facebook.com/o.reshetylova

Как сообщала "Страна", Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения на украинском блокпосту во время перевозки крупной партии оружия.

В СБУ заявили, что Рубан планировал теракты в Киеве по указанию Захарченко. У СБУ есть доказательства того, что Захарченко и Тимофеев планировали теракты с помощью российского оружия, которое якобы перевозил Рубан.