Пограничники Львовского отряда на границе с Польшей обнаружили большую партию сигарет среди вагонов с рудой. Об этом сообщают в пресс-центре Госпогранслужбы Украины

Контрабандные сигареты пограничники нашли в трех вагонах с рудой поезда, следовавшего в Польшу. Всего пограничники изъяли 34 ящика сигарет, а это 17 тысяч пачек. Акцизных марок на сигаретах не было.

Изъятый товар будет передан сотрудникам фискальной службы.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Польше арестовали трех украинцев, которые делали сигареты на подпольной фабрике. Так, сотрудники Центрального следственного бюро полиции изъяли несколько сотен тысяч сигарет, более 2 тонн табака, папиросную бумагу и фильтры.

Напомним также, что в Украине алкоголь и сигареты станут дороже на 18%.