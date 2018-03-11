Миссия ОБСЕ усилила мониторинг в Ужгороде после поджога Общества венгерской культуры.

Представители осуществляют мониторинг ситуации путем непрерывного патрулирования из Ивано-Франковска. Об этом сообщает "Украинская правда".

"В ответ на недавние события в Ужгороде и его окрестностях СММ ОБСЕ, согласно своему мандату, усилила мониторинг в этом районе и соответственно обнародовала результаты работы в своих отчетах", - отметили в организации.

Как известно, 10 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.

Заявление Сийярто вызывает сомнение, поскольку для направления миссии нужен консенсус в ОБСЕ, а Украина выступает против этого.

На сайте правительства Венгрии сообщение о развертывании наблюдательной миссии ОБСЕ отсутствовало.

Как сообщала "Страна", представитель Закарпатской ОГА Ярослав Галас заявил, что ОГА не предоставляла согласие на открытие постоянной мониторинговой миссии ОБСЕ и к ней не поступали подобные предложения.