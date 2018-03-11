За сутки в зоне АТО один украинский военный погиб, еще двое - ранены
Один украинский военнослужащий погиб и двое ранены вследствие обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в воскресенье, 11 марта.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Всего с начала суток зафиксированы три обстрела позиций украинской армии.
Велся огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка. После обстрелов в Новозвановке один военнослужащий получил ранение.
На Донецком направлении в течение дня сохранялась тишина. Несмотря на это, во время выполнения боевого задания по перевозке имущества в результате подрыва погиб украинский военнослужащий. Еще один украинский военный во время проверки минного поля получил осколочные ранения.
Оба раненых оперативно доставлены в военно-медицинское учреждение. Им оказана необходимая медицинская помощь.
Фото: facebook.com/ato.news
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