Украинская певица Tayanna, занявшая вторую позицию в финале Нацотбора Евровидения, прокомментировала свой проигрыш и скандал, связанный с ее выступлением. Об этом певица рассказала ведущей "Светской жизни" Кате Осадчей.

Уже второй год подряд подопечная Алана Бадоева занимает вторую позицию в финале Национального отбора. В прошлом году певица уступила рок-группе O.Torvald, в этом году молодому исполнителю Melovin.

"В жизни так случается, как должно быть, наверное это не мой конкурс, или еще не мое время. Нет такого, чтобы какая-то депрессия была. Был момент грусти, но сразу после выступления и возможно еще утром, а потом все прошло", - поделилась певица.

Также Tayanna прокомментировала подозрения Данилко, который заподозрил певицу в использовании фонограммы.

"С одной стороны мне было приятно, потому что я так пою вживую, что все думают, что это фонограмма, но это результат большого труда. Я по шесть-восемь часов работаю в зале и пою. Мы все находились в одинаковых условиях. Все фонограммы запускал канал, а это не наш звукорежиссер, который может где-то что-то подкрутить", - сообщила исполнительница.

Как сообщала "Страна", Андреем Данилко обрушился нецензурной бранью в адрес менеджера певицы. Напомним, что певица исполняла песню "Леля" на украинском языке, которую отказалась переводить на английский.