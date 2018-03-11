Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия остаются в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщают "РИА Новости".

"Трое пострадавших находятся в больнице и круглосуточно получают самую лучшую медицинскую помощь. Два человека – мужчина 60 с лишним лет и женщина 30 с чем-то лет – остаются в критическом, но стабильном состоянии в реанимации. Сотрудник полиции находится в сознании, он в тяжелом, но стабильном состоянии", - сообщили врачи окружной больницы Солсбери, где находятся пострадавшие.

Представитель полиции подчеркнул, что оснований беспокоиться за общественное здоровье в связи с инцидентом нет.

Ранее "Страна" писала, что пиццерия, где обедал Скрипаль, заражена следами отравляющих веществ. 

Напомним также, что отравленный Скрипаль передал британской разведке "весь телефонный справочник ГРУ".

 

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