В Закарпатской ОГА не получали предложений относительно открытия в области наблюдательной миссии ОБСЕ и не давали согласия на это. Об этом сообщает "Громадське".

По словам представителя Закарпатской ОГА Ярослава Галаса, в администрации узнали о так называемом открытии постоянной миссии в области из средств массовой информации.

Галас допустил, что, возможно, такого согласования не требуется, однако поставить в известность местную администрацию ОБСЕ все равно должна была бы.

Отмечается, что ближайший офис миссии ОБСЕ находится в Ивано-Франковске. По словам представителя ОГА, сотрудники миссии приезжали из Ивано-Франковск каждый год, однако об открытии постоянной миссии речи не велось.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что ОБСЕ уже сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье. По словам Сиярто, в пятницу он получил письмо от Генсекретаря ОБСЕ с сообщением, что организация установила постоянное присутствие в Ужгороде. Называется даже количество лиц, входящих в миссию: 12.

Как сообщала "Страна", у Климкина заявили, что автономии для венгров в Украине быть не может.