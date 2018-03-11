В Полтаве после взрыва неизвестного предмета погиб 31-летний мужчина. Полицейские обнаружили мужчину уже мертвым недалеко от дома, где он жил с родителями.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

Также известно, что мужчина нигде не работал и был холостой. Инцидент произошел около 19:30 после ссоры с родителями. По словам отца, сын поднялся в свою комнату, взял какое-то устройство и вышел из дома.

Затем мужчина отошел в сторону и прогремел взрыв.

Уголовное производство открыто и расследуется по статье 115 (убийство) с пометкой "самоубийство", - сообщили в полиции.

Скорее всего, взорвалось самодельное взрывное устройство, обломки отправлены на экспертизу.

Фото: pl.npu.gov.ua

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