После второго дня Паралимпийских игр в Пхенчхане сборная Украины взяла вторую золотую медаль, но потеряла одну ступень в общем медальном зачете национальных сборных, сообщает официальный сайт Паралимпиады.

Во второй игровой день украинцы выступали только в одной лыжной гонке, где "золото" выиграл 28-летиний Максим Яровой, но этого индивидуального успеха оказалось недостаточно, чтобы сохранить четвертую позицию, полученную после стартового дня Паралимпиады.

Теперь украинская национальная команда разделяет пятое место с Канадой: у обеих сборных по две награды наивысшего достоинства, одной серебряной и три бронзовых медали.

Первое место все также у сборной США, которая взяла уже четыре "золота" и на втором месте - команда Франции с тремя золотыми наградами, а вот на третье вышла сборная Словакии - три золотых медали, одна серебряная и одна бронзовая. Следом идет сборная Германии: два "золота", три "серебра" и ни одной "бронзы".

Ранее "Страна" сообщала, что в состав сборной Украины вошли 33 спортсмена, которые будут соревноваться в трех видах: лыжных гонках, биатлоне и горнолыжном спорте (сноуборде).

Зимняя Паралимпиада пройдет в Пхенчхане с 9-го по 18 марта. Украина в шестой раз примет участие в этих соревнованиях.