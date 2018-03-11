Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Саратовом
ФСБ опубликовала видеокадры с места ликвидации террористов в Саратовской области. Об этом сообщает "РИА Новости".
Видео длится около минуты, видны тела тела двух бандитов с пистолетами в руках.
На месте работают сотрудники ФСБ и, предположительно, найдено самодельное взрывное устройство (мощностью около 3 кг тротила). В том числе нашли схрон оружия: самодельную ручную гранату и самодельную бомбу, пистолеты ТТ и Макарова.
Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.
Напомним, ранее террористов из законспирированной ячейки ликвидировали в Саратовской области 11 марта. Они пытались скрыться на машине и при попытке задержания открыли огонь по сотрудникам ФСБ. Завязался бой, в перестрелке боевики получили смертельные ранения.
Как сообщала "Страна", ранее бывшего российского разведчика отравили неизвестным веществом в Великобритании.
Ранее в СБУ заявили, что задержанный 8 марта руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан планировал теракты в Киеве по указанию Захарченко.