В Киеве женщина попала под колеса Lada прямо на пешеходном переходе
В Шевченковском районе Киева на улице Щербаковская, 47, автомобиль Lada сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на Telegram-канале.
По предварительной информации, в первом ряду остановился автобус, чтобы пропустить пешеходов, а водитель автомобиля Lada, решил, что тот просто стоит.
Когда водитель авто в момент увидел женщину - начал тормозить, однако не успел и наехал на нее.
Пострадавшую, скорее всего, госпитализируют.
Фото: t.me/KyivOperativ
Фото: t.me/KyivOperativ
Фото: t.me/KyivOperativ
Как сообщала "Страна", во Львове автомобиль инкассаторов сбил женщину на пешеходном переходе.
Ранее "Страна" публиковала видео с места ДТП в Киеве, где на скользкой дороге BMW насмерть сбил женщину.
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