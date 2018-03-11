В Шевченковском районе Киева на улице Щербаковская, 47, автомобиль Lada сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на Telegram-канале.

По предварительной информации, в первом ряду остановился автобус, чтобы пропустить пешеходов, а водитель автомобиля Lada, решил, что тот просто стоит.

Когда водитель авто в момент увидел женщину - начал тормозить, однако не успел и наехал на нее.

Пострадавшую, скорее всего, госпитализируют.

Фото: t.me/KyivOperativ

Фото: t.me/KyivOperativ

Фото: t.me/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", во Львове автомобиль инкассаторов сбил женщину на пешеходном переходе.

Ранее "Страна" публиковала видео с места ДТП в Киеве, где на скользкой дороге BMW насмерть сбил женщину.