В Киеве на днях произошла стрельба на улице. В мужчину стрелял неизвестный из пневматического оружия. Однако ранение потерпевший обнаружил только утром.

Об этом сообщает Kyiv Operativ на YouTube-канале

Возвращаясь домой после застолья, которое закончилось словесной перепалкой, выпивший мужчина не особо обратил внимание, когда к нему кто-то подошел и выстрелил из пневматического пистолета. Решил, что пуля прошла мимо.

Виталий сразу не почувствовал никакой боли и добрался домой, где и лег спать, но уже через 4 часа спать стало больно и он все-таки решил обратиться к врачам.

Врачи действительно обнаружили у него железный шарик в голове. Мужчина был госпитализирован.

Как сообщала "Страна", в Хмельницком пьяная ссора между мужчинами закончилась перестрелкой.

Напомним также, что в Киеве арендатор похитил хозяйку квартиры, чтобы жить бесплатно. Но женщина умерла.