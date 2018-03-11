Водитель KIA потерял управление и врезался во встречный Lexus на улице Богатырской в Оболонском районе Киева. Об этом сообщает Kyiv Operativ в YouTube.

ДТП с пострадавшими произошло на выезде из Киева в сторону Вышгорода.

На участке дороги, где происходят дорожные работы (продолжение Кольцевой дороги) водитель автомобиля KIA потерял управление над автомобилем и его боком отбросило на полосу встречного движения, где в этот момент двигался Lexus.

Произошел мощный удар, в результате которого пострадал пассажир KIA, который был госпитализирован.

Сейчас на месте работают патрульные полицейские, ожидают следственно-оперативная группа. Движение транспорта в сторону города Вышгород затруднено.

Как сообщала "Страна", появилось видео с места ДТП в Киеве, где не разминулись такси с гражданкой США и Toyota.

Напомним также, что на бульваре Дружбы Народов столкнулись сразу 7 автомобилей.