Массовая миграция населения Украины в минувший год приобрела существенный размах. После введения безвизового режима летом прошлого года число выезжающих за пределы страны украинских туристов выросло до 28 млн, тогда как годом ранее их было "всего" 23 миллиона.

Такие данные привел в беседе с корреспондентом Укринформа президент Национальной туристической организации, советник первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Иван Липтуга, который принимает участие в закрывающейся в воскресенье 52-й Международной туристической выставке ITB BERLIN.

Он также обратил внимание на тот факт, что до 2013 года в Украине фиксировалось равное количество въезжающих и выезжающих, а с 2014-го выезжающих осталось почти столько же, а вот въезжающих - вдвое меньше.

"Увеличилось количество иностранцев в 2017 году - до 14,6 млн, где-то на миллион по сравнению с предыдущим годом", - сообщил Липтуга.

Он напомнил, что в 2013-м Украину посетило 25 млн иностранных туристов, а в 2014-м - всего 12,5 млн. С тех пор понемногу количество приезжающих растет.

На первом месте среди стан, туристы из которых едут в Украину, - Молдова, на втором – Беларусь, на третьем – Россия. Увеличилось количество приезжающих из Турции, а также Израиля.

"Конечно, надо вести работу по популяризации страны в других регионах и континентах, потому что традиционная наша аудитория сосредоточена в Центральной и Восточной Европе, это в основном постсоветские страны, которые привыкли к нашему уровню сервиса", - признал чиновник.

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