Группа радикалов приехала в Боярку Киевской области с намерением снести памятник Павке Корчагину. Об этом сообщают представители акции протеста в Facebook.

"Боярка. Приехали поздороваться с Павкой Корчагиным, до сих пор торчит здесь, несмотря на закон о декоммунизации. В ходе переговоров с местными властями и копами договорились отложить экзекуцию в неделю, в течение которого истукана обещают убрать", - Алексей Бык.

Фото: facebook.com

Судя по хэштегам в акции сноса памятного знака задействованы представители С14, Национальные дружины, представители "Нацкорпуса" и другие.

Памятник легендарному персонажу автобиографической книги Николая Островского "Как закалялась сталь" установлен рядом со зданием Боярской школы № 2 на улице Михаила Грушевского. Памятник был установлен в 1979 году. В Боярке проходило действие одной из глав книги.

В Хмельницком в январе прошлого года уже снесли памятник автору Павки Корчагина — писателю Островскому.

Фото процесса сноса памятника обнародовал в соцсети глава департамента образования Хмельницкого горсовета Роман Николаев.

Фото: facebook.com

"Это признак завершения эпохи уничтожения человечества. Прежде всего меняются символы", - пафосно написал чиновник.

Как сообщала "Страна", у Кличко решили не декоммунизировать советские лозунги на метро "Шулявская".

Напомним также, что директор Института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что декоммунизация в Украине уже завершилась.