После скандальной встречи провластных блогеров с президентом Порошенко и панибратской фотографии пропрезидентского блогера Мирослава Олешко с самим гарантом, в социальных сетях не утихают страсти.

Против Олешко ополчились даже соратники по порохоботскому лагерю, которые теперь массово отписываются от своего недавнего побратима.

Участник встречи с президентом Юрий Гудименко на своей странице в Facebook рассказал, чем его так оскорбил поступок Олешко, который не смотря на уговор таки сфотографировался с президентом Порошенко.

"16 из 17 человек пришли на встречу указать на проблемы, показать про@бы, подсказать видение, в конце концов. Один пришел поклониться в пояс царю-батюшке, вдобавок тупо нарушив все договоренности, пронеся телефон, сделав фото, хотя уговор был обратный", - пишет Гудименко.

Также "порохобот" ввел в своем посте два хэштега: #я_тебе_не_олешко и #забань_олешко.

Фото: facebook.com/hudymenko

Его поддержал другой блогер Serg Marco.

"...Когда я оказался в компании с жополизом, чья миссия - это реально подлизывать Президенту как божеству - мне как то тошно стало. А когда Олешко начал вываливать предложения о том что хочет поучаствовать в избирательной компании Пороха в следующих выборах - то тошнить стало как понял, большинству присутствующих в зале. Этот человек реально стал той ложкой говна, которая испортила бочку меда. И если "Олешко" олицетворяет образ порохобота - то вычеркните пожалуйста меня из этого списка. Мне в этой компании как то противно. "Какую славу могут принести дивные столичные дворцы, если в них не бывает никто кроме рабов и прочих пресмыкающихся лизоблюдов" (с) Урсула ле Гуин", пишет Serg Marco.

"Я не Олешко. Я не хочу чтоб меня с ним ассоциировали. А еще я не хочу чтоб власть пыталась опираться на лизоблюдов. Потому что в наше непростое время мы на лизоблюдах далеко не уйдем. И да, я забанил этого Олешко. О да, фейсбуку очень жаль что мне пришлось столкнуться с этой проблемой. А уж как мне то жаль", - признает блогер.

В течение нескольких часов после публикаций от Олешко отписались десятки пользователей.

К моменту публикации поста с призывом у Мирослава Олешко было 22 569 подписчиков.

Всего за час у блогера уже 22 542 подписчика. Фото: facebook

Напомним также, что Олешко публично разругался с Еленой Моновой также по причине селфи с президентом.

Вот и сам пост о теплой встрече с блогерами, который так возмутил "порохоботов".

Фото: facebook.com

Оперативно в Facebook был создан пользователь Забань Мирослав, который в первом же своем посте опубликовал трогательную картинку:

Пользователь Mykolap Olishchuk мгновенно отреагировал фотожабой на тему "Как соблазнить миллиардера?", где проводится параллель с Настей Рыбкой, которая утверждает, что соблазнила миллиардера Олега Дерипаску, и фотографией Мирослава Олешко с президентом Украины.

Как сообщала "Страна", после встречи часть "порохоботов" разразилась хвалебными постами в Facebook. В некоторых уровень лести к президенту просто зашкаливал. Лучшие панегирики "Страна" уже собрала в публикации "Черчилль, паровоз, боец каких мало".