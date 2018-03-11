Власти Великобритании обсуждают возможное введению в действие британского аналога "закона Магнитского". Об этом сообщает телеканал Sky news.

Новый британский закон может повлечь за собой санкции против российских лиц, замешанных в коррупции и нарушении прав человека.

Ограничительные меры будут подразумевать запрет на въезд этих лиц на территорию Великобритании и заморозку их счетов.

Диалог на эту тему ведут депутаты-консерваторы из британского парламента и Кабинет министров Великобритании.

При этом аналог "закона Магнитского" должен быть включен в более широкий законопроект о санкциях, который находится на обсуждении в парламенте.

По данным Sky News, обсуждение новых ограничительных мер в отношении россиян началось еще до отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, однако этот инцидент должен повысить вероятность принятия новых мер.

В 2016 году Конгресс США единогласно принял законопроект, предусматривающий расширение действия "закона Магнитского" на все страны мира, а не только на Россию.

Закон дает полномочия президенту США обновлять список иностранных граждан, которые, по его мнению, виновны в коррупции и нарушении прав человека.

Аналогичные правовые акты также приняли Канада, Эстония и Литва.

Как сообщала "Страна", Госдеп США опубликовал список компаний России, которые попали под санкции.

Ранее Сейм Литвы принял "Закон Магнитского", который запрещает въезд крупным коррупционерам