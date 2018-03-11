Сотрудники Госпогранслужбы совместно с работниками фискальной службы предотвратили попытку вывоза из Украины монет XIX - начала XX веков. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

48-летнего подозреваемого в контрабанде монет остановили в пункте пропуска Пески (Харьковская область) на автомобиле Renault.

При помощи металлоискателя среди вещей мужчины обнаружен портсигар с 6 монетами 1841, 1873, 1910, 1915 годов выпуска.

Сейчас предметы, которые, вероятно, представляют историческую и культурную ценность, изъяты в установленном порядке и переданы компетентным органам для экспертизы.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве вооруженная банда ограбила университет. Взяли талоны на топливо и юбилейные монеты.

Напомним также, что накануне безвиза, украинец пытался вынести в Россию старинные монеты, медали и облигации времен СССР.