В Тернополе на пересечении улиц Микулинецкой, Живова, Острожского и Замонастырской загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщает "20 минут".

Инцидент произошел около 9.30 на улице Замонастырской, на кольце возле церкви Успения Пресвятой Богородицы.

Очевидец сообщил, что возгорание было дымным. На место чрезвычайного происшествия приехали пожарные и патрульные.

Как сообщили в пресс-службе управления ГосЧС Украины в Тернопольской области, подразделение спасателей действительно выезжал на вызов.

"В автобусе, по нашим данным, загорелся моторный отсек. В транспорте находились пассажиры, но они не пострадали", - отметили в пресс-службе ГосЧС.



Фото: te.20minut.ua



Фото: te.20minut.ua

Как сообщала "Страна", пьяный водитель устроил огненное ДТП на трассе Киев - Ровно.

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