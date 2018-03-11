В Европейском Союзе настаивают, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине имела полный доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской границы, в соответствии со своим мандатом.

Об этом в интервью УНИАН заявила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

"Если бы миссия, согласованная Советом Безопасности ООН, могла бы все это ускорить и помочь продвижению реализации минских соглашений, мы бы, конечно, были только "за", - подчеркнула она.

Напомним, "Страна" сообщала, что Могерини призвала удвоить усилия по борьбе с коррупцией в Украине.

Также ранее стало известно, с чем Федерика Могерини едет к президенту Украины Порошенко.