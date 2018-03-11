В Одессе под колесами автомобиля погибли двое пешеходов
Сегодня ночью, 11 марта, на ул. Балковской в Одессе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает УНН.
Автомобиль Тoyota двигался по ул. Балковской, неподалеку от Автовокзала, где и совершил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть. После этого автомобиль продолжил движение и сна полной скорости врезался в бетонную опору.
Водитель автомобиля получил телесные повреждения, а двое пешеходов (женщина и мужчина) погибли на месте происшествия.
Фото: unn.com.ua
Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины смертельного ДТП.
Как сообщала "Страна", в Киеве нацгвардеец попал под колеса, спеша на помощь сбитому пешеходу.
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