Сегодня ночью, 11 марта, на ул. Балковской в Одессе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает УНН.

Автомобиль Тoyota двигался по ул. Балковской, неподалеку от Автовокзала, где и совершил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть. После этого автомобиль продолжил движение и сна полной скорости врезался в бетонную опору.

Водитель автомобиля получил телесные повреждения, а двое пешеходов (женщина и мужчина) погибли на месте происшествия.

Фото: unn.com.ua

Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины смертельного ДТП.

Как сообщала "Страна", в Киеве нацгвардеец попал под колеса, спеша на помощь сбитому пешеходу.

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