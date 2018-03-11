В Карпатах спасатели ГосЧС нашли 27-летнего туриста из Киева Константина Зинченко, который пропал при спуске с горы Поп Иван еще 7 марта.

Об этом сообщает Новое время.

Киевлянин заблудился в горах и решил укрыться в хижине, предусмотренной специально для заблудившихся туристов. Там он провел несколько дней, пока его не обнаружили спасатели ГосЧС.

Сообщается, что состояние киевского туриста удовлетворительное. Пресс-служба ГосЧС Ивано-Франковской области уточняет, что его нашли в районе полонины Шешорская.

Как сообщала "Страна", в Карпатах второй день ищут пропавшего туриста из Киева.

Ранее мы писали, что в Карпатах спасли туристку, которая сорвалась в ущелье, и мужчину, который прыгнул за ней.