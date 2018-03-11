Украинская биатлонистка Юля Журавок завоевала бронзу на Кубке IBU
Сегодня, 11 марта, украинская биатлонистка Юлия Журавок выиграла бронзовую медаль в спринтерской гонке на 7,5 километра, на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), который прошел в российском Увате, Тюменская область.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.
"Бронзовая" Юля Журавок, фото: biathlon.com.ua
Юля Журавок поразила на дистанции все 10 мишеней и преодолела трассу за 24:20.0 минут, отстав от победительницы на 7,5 секунды.
Итоги спринта среди женщин
1. Евгения Павлова (Россия) - 24.12,5 (1+0)
2. Каролин Хорхлер (Германия) - 4,8 (0+0)
3. Юлия Журавок (Украина) - 7,5 (0+0)
...28. Ольга Абрамова (Украина) - 1.55,2 (1+3).
Ранее "Страна" сообщала, что на Кубке мира по биатлону Украина завоевала "серебро" в смешанной эстафете.
Также мы рассказывали, что первую медаль на Паралимпиаде в Корее сборная Украины взяла в спринте биатлона.