Глава МИД Венгрии Петер Сийярто утверждает, что ОБСЕ уведомила его об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье. Об этом сообщает пресс-служба правящей партии "Фидес".

Сийярто сообщил, что неоднократно консультировался с ОБСЕ и просил, чтобы наблюдатели организации присутствовали не только на востоке Украины, но и в западной части Закарпатья, так чтобы "венгерское сообщество на Закарпатье не подвергалось нападениям".

По словам Сийярто, в пятницу он получил письмо от Генерального секретаря ОБСЕ с сообщением, что организация установила постоянное присутствие в Ужгороде. Называется даже количество инспекторов, входящих в миссию - 12 человек.

Глава МИД Венгрии утверждает, что Генеральный секретарь ОБСЕ и Верховный комиссар по правам человека крайне положительно отреагировали на просьбу прислать мониторинговую миссию ОБСЕ в Закарпатье.

Стоит заметить, что заявление Сийярто вызывает сомнение, поскольку для направления миссии нужен консенсус в ОБСЕ, а Украина выступает против этого.

На сайте правительства Венгрии пока отсутствует сообщение о развертывании наблюдательной миссии ОБСЕ.

Как сообщала "Страна", в Венгрии говорят о миссии ОБСЕ на Закарпатье, как будто она уже там.

Ранее мы писали, что у Климкина заявили, что автономии для венгров в Украине быть не может.