Вынужденные переселенцы из Горловки Галина Николаенко, экс-директор Горловского музея миниатюрной книги им. Разумова и ее супруг, кавалер трех орденов шахтерской Славы влачат жалкое существование в доме для престарелых под Киевом.

Об этом передает портал Gorlovka.

Пожилые люди платят за свое проживание в гериатрическом пансионате Киевской области 9 тысяч гривен, но не получают никакого лечения, кроме психотропных лекарств.

По словам Галины Николаенко, в отделение они попали из-за мужа, с которым она не могла самостоятельно справиться во время приступов. Здесь нет для стариков никаких условий: в палате холодно, горячей воды нет, еда отвратительная.

"Я никогда не ела такую еду", - признается горловчанка.

Печальная история этой семьи началась после оккупации города. Старики выехали из Горловки и исколесили всю Украину пока не нашли для себя пристанище в городе Ржищев Киевской области. За это время они потеряли дочь, которая пропала без вести и до сих пор о ее судьбе ничего неизвестно.

"Я не знаю, куда отсюда вырваться. С нас сняли адресную помощь. У меня диабет, постоянное состояние ужаса, неужели тут придется умереть. Как вырваться отсюда, я не знаю. Я отдаю 9 тысяч гривен. Звонила в Донбасс SOS, я сюда попала из-за Николая, из-за него я не могла ничего делать. Диагноз ему не поставили сначала нормальный. У меня безысходность. Тут дают психотропные лекарства, чтобы молчали. За что нас наказали, мы были преданы Украине", - рассказывает женщина.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Днепре уволили директора школы, где ученика-переселенца довели до инсульта.

Также мы сообщали, что из-за потерянных архивов переселенцы массово остаются без пенсий.