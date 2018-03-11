Жан-Мари Ле Пена, основателя партии "Национальный фронт" и отца нынешней ее главы Марин Ле Пен, лишили статуса почетного президента партии, который ранее был предоставлен ему пожизненно. Об этом сообщает BFM-TV.

Решение было принято конгрессом партии в Лилле сегодня, 11 марта.

По итогам голосования за отстранение Жан-Мари Ле Пена проголосовало 79,9% членов конгресса.

Что касается Марин Ле Пен, то она была переизбрана на пост главы партии. Она была единственной вынесенной на голосование кандидатурой.

Напоминаем, что "Народный фронт" исключил Ле Пена из состава им же основанной партии в 2015 году за антисемитские заявления. В феврале 2018 года апелляционный суд Версаля подтвердил исключение, и Жан-Мари Ле Пен продолжал быть связан с собственной партией только символическим статусом президента, которого лишился сегодня.

Как сообщала "Страна", Марин ле Пен обещает Евросоюзу полный Frexit.

Ранее мы писали, что Марин Ле Пен призвала уничтожить Евросоюз изнутри.