В 25 туре чемпионата Турции Кайсериспор у себя дома обыграл Карабюкспор со счетом 3 - 2. Примечательно, что за обе команды выступают украинские легионеры.

Экс-динамовец Артем Кравец забил два мяча в ворота также экс-динамовца Александра Рыбки, и помог Кайсериспору одержать победу.

Как передает Футбол 24, Карабюкспор открыл счет в матче на 22 минуте. Однако хозяева очень быстро восстановили паритет. На 28 минуте встречи украинский нападающий Артем Кравец забил в ворота Александра Рыбки первый гол за Кайсериспор в чемпионате. После перерыва Тюрюч вывел Кайсериспор вперед, а затем Кравец оформил дубль, использовав ошибку украинского голкипера. Точку в матче поставил Скуласон, который отметился голом на 88 минуте.

Отметим, что на 74 минуте вместо Кравца на поле вышел Варела.

Таким образом, после 25 тура Кайсериспор с 41 очком занимает 5 место в турнирной таблице, а Карабюкспор с 12 очками остался на последней строчке.

Турция. Суперлига, 25 тур

Кайсериспор - Карабюкспор - 3:2

Голы: Кравец, 28, 56, Тюрюч, 48 (пенальти) - Леандриньо, 22, Скуласон, 88.

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