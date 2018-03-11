В честь празднования Карпатской Украины 15 марта на Закарпатье объявили выходным днем. Об этом сообщает пресс-служба Геннадия Москаля.

"Четверг, 15 марта, когда будет отмечаться годовщина Карпатской Украины, на Закарпатье будет выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал председатель облгосадминистрации Геннадий Москаль", - уточнили в Закарпатской ОГА.

15 марта 1939 Сейм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом - сине-желтый флаг, гербом - изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном - "Ще не вмерла Украина".

"15 марта 1939 года - одна из важнейших дат в истории Закарпатья, поэтому в наше время этот день заслуживает того, чтобы быть выходным", - заявил по этому поводу сам Москаль.

Согласно распоряжению председателя Закарпатской ОГА, председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с четверга, 15 марта, на одну из суббот апреля, когда по области будет проводиться традиционная весенняя толока.

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