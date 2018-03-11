В Британии продолжается расследование отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Один из бывших коллег отравленного, также разведчик-перебежчик Борис Карпичков, заявил, что существует специальный список бывших ГРУшников, которых приговорили к смерти за измену России.

А тем временем полиция обнаружила следы ядовитого вещества, которое использовали против Сергея Скрипача, в пиццерии Zizzi, где он обедал незадолго до того как потерял сознание на улице. Уже через два часа после того, как бывший разведчик и его дочь оставили пиццерию, их нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке.

Об этом сообщает ВВС.

Ядовитое вещество обнаружили в пиццерии в Солсбери во время судебно-медицинской экспертизы.

Пока нет оснований считать, что кто-либо из тех, кто находился в пиццерии одновременно с пострадавшими, находится в опасности или имеет какое-то отношение к попаданию в заведение ядовитого вещества.

Кроме пиццерии, полиция продолжает следственные действия еще в четырех местах в Солсбери - дома у Скрипача, в пабе Bishop's Mill, в парке, где нашли экс-разведчика с дочкой, и на кладбище, где похоронены его жена и сын.

Вчера, 10 марта, министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд провела второе за неделю заседание чрезвычайного комитета COBRA, посвященное инциденту в Солсбери. Она отметила, что правительство привлекло "огромные ресурсы" для расследования попытки убийства.

Заместитель министра внутренних дел по безопасности Бен Уоллес назвал отравления двух россиян крайне серьезным инцидентом с ужасными последствиями.

"Кто-то приехал на нашу землю, нагло, дерзко совершил подлое преступление с использованием нервно-паралитического вещества, запрещенной международным законодательством, и потенциально поставил под угрозу множество людей", - подчеркнул он.

К следствию правительство Британии привлекло более 250 полицейских из антитеррористического подразделения. Уже найдены 200 доказательств и опрошены более 240 свидетелей.

Полиции помогают 180 военнослужащих, в том числе офицеры химзащиты, 40 морских пехотинцев, которые недавно участвовали в учениях по противодействию токсичным угрозам, эксперты расположенного неподалеку Центра химической, биологической, радиологической и ядерной обороны.