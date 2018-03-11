Во Львовской области, в Стрыйском районе, во время вырубки леса дерево упало на лесника. От полученных травм мужчина погиб.

Об этом сообщает пресс-служба департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"Несчастный случай произошел в 12:20 в лесном хозяйстве "Стрыйлисгосп" во время валки леса. В результате падения дерева погиб работник предприятия "Экосервис", 49-летний житель села Дидушичи Стрыйского района. Продолжается доследственная проверка", - сообщили в департаменте.

Как сообщала "Страна", в Винницкой области повально сохнут хвойные деревья. Лесоводы уже бьют тревогу - 9500 гектаров хвойного леса оказались на грани высыхания. Главная причина - снижение уровня грунтовых вод, из-за чего сосны и ели не могут вдоволь получать влаги и "теряют" свой иммунитет.

Напомним также, что во Львовской области упавшее дерево лишило жизни лесника.