В ночь на 12 марта, в Киеве будет останволено движение четырех тролейбусных маршрутов.

Об этом сообщает КП "Киевпастранс" на своей официальной странице в Facebook.

"Так, 12 марта с 01:00 до 04:30 троллейбусные маршруты №№ 30, 31, 37, 50 закрываются в связи с заменой контактного провода на троллейбусной линии в районе Московского моста.

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" просит с пониманием отнестись к временным неудобствам и учесть эту информацию при планировании маршрутов", - заявили в пресс-службе "Киевпастранса".

Фото: facebook.com/Kyivpastrans/

Ранее "Страна" сообщала, что вечером 11 марта, в Киеве закроют три станции метро из-за футбола.

Также мы рассказывали, что ночью, 11 марта, на Контрактовой площади толпа титушек устроила мародерский шабаш.