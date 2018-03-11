Украинская певица Джамала, которая сейчас на последнем месяце беременности, возит с собой детские вещи на случай, если у нее вдруг начнутся роды.

Об этом она рассказала в интервью для программы Светская жизнь.

Из-за обилия проектов в период беременности она взяла пример со своей матери и постоянно возит с собой чемодан с детскими вещами.

"У меня был сумасшедший график, я каждый день работала, у меня было очень много проектов и съемок. Поэтому весь чемодан с детскими вещами я возила постоянно с собой. Я родилась семимесячной, мою маму забрали на роды прямо с экзаменов, потому что она играла и очень переживала. Я подумала, что и у меня может быть так же. Поэтому я с собой постоянно все необходимое вожу, на всякий случай", - поделилась певица.

Она также добавила, что ей повезло иметь вокруг себя замечательных людей, которые ей подарили разные вещи для первенца.

"Я счастлива, потому что меня окружают настоящие люди, добрые и искренние. Они постоянно мне что-то дарят, поэтому я и не успела ничего сама купить. У меня уже есть подаренные вещи, которые я постирала, а муж сам их погладил. Готовимся", - рассказала будущая мама.

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