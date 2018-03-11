В пятницу провластные блогеры встретились с президентом.

Встреча проходила в закрытом режиме - записывать на видео и диктофоны было нельзя. Хотя пригласили на меропрятие только самых лояльных к власти блогеров.

После встречи часть "порохоботов" разразилась хвалебными постами в Facebook. В некоторых уровень лести к президенту просто зашкаливал. Лучшие панегирики "Страна" уже собрала в публикации "Черчилль, паровоз, боец каких мало".

Сервильный характер встречи с президентом отметили и другие блогеры. "Страна" собрала мнения Facebook-сообщества о собрании на Банковой.

Предупреждение: местами встречается ненормативная лексика.

"Мирослав, иди в ж@пу"

Хитом сходки стал пропрезидентский блогер Мирослав Олешко. На него обрушились не только традиционные хейтеры и оппоненты, но и соратники по порохоботскому лагерю.

Так, Олешко публично разругался с Еленой Моновой из-за его селфи с президентом. Суть ссоры состояла в том, что телефоны нужно было сдать на входе, а Олешко, судя по фотографии, этого не сделал.

Скриншот их комментариев выложила журналист Светлана Крюкова с подписью: "Мощная вышла пиар акция в поддержку президента".

Журналист Константин Стогний обращает внимание на упоминание в этой перебранке множества запасных аккаунтов Олешко:

"Это срач тех суперблогеров, которых для "закрытой беседы" пригласил президент. Не, ну он конечно в праве выбирать себе собеседников, главное, чтобы он таких же "лидеров" не набирал в управление государством. И люди эти, наверное, имеют право устраивать эти публичные позорные разборки... Не мне их упрекать.

Но вот информация о 154 фейковых аккаунтах - вот что интересно. Вот каким образом засирают вам мозги все эти "блогеры". Сами себя "лайкают", сами себя комментируют. А народ и, похоже, президент думает, что это мнение народа... Делайте выводы. Пусть не дурачат вас такие "общественные мнения". Не становитесь частью этих фейков".

Об этом же пишет и журналист Татьяна Высоцкая, призывая думать, а не верить лайкам в интернете: "Важно не то, что президента информационно защищают такие ничтожества. А то, что у каждого из них по 154 или более фейковых аккаунтов.

Именно фейки, боты - не настоящие люди - пишут в них положительные отзывы под постами. Они приходят к критикам с угрозами и оскорблениями. Поэтому, люди, будьте внимательны! Учимся вместе отличать правду от лжи! Верим не тысячи лайков, а своему мозгу. И сердцу".

Журналист Вячеслав Чечило смеется над ссорой блогеров: "Разговор двух порохоботов после встречи с президентом. Даже начинаю проникаться к ним симпатией. Такой незамутненный, искренний идиотизм все-таки редкая штука".

Депутат Борислав Береза тоже прошелся по Олешко: "В Украине есть блогеры, которые влияют на общественную точку зрения. Их зовут ЛОМы - лидеры общественного мнения. У них много подписчиков. У кого-то 10 000, у кого-то 50 0000. А у кого-то более 100 000.

Среди них есть особенно доверенные к власти блогеры. Их приглашают, например, к президенту, чтобы осветить какой-то вопрос или для пиара. Их уважают и им доверяют. Но телефоны и планшеты все же отбирают. Потому, что есть доверие, но есть и нюансы.

Но сегодня в Украине появился новый класс блогеров. Это топ и элита! Это доверенные из доверенных. Это практически по Оруэллу - все блогеры равны, но некоторые равнее. Им разрешают пронести с собой телефон. А все остальные... Ну, пока они видомо классом пониже. И должны знать свое место, а дорастут до Мирослава Олешко и им тоже разрешат взять телефон.

Чтобы им не было обидно я их успокою - депутатам тоже не разрешают проносить телефон. Никому. Ни одному из членов делегации ПАСЕ. И даже доступ к гостайне не дает право на пронос телефона. Потому, что никто из них не Мирослав Олешко. Но депутатам пофиг. Тем более, что телефон запрещают проносить всем. А у блогеров все смешнее. Одному теперь можно. Равняйтесь на него парни. Вы теперь с ним в одной упряжке, но его статус теперь зафиксирован на высоком уровне. Тянитесь".

Волонтер и военный инструктор Цви Ариэли прокомментировал встречу и селфи порохобота Олешко с президентом: " Есть блоггеры, а есть...."блоггеры". С бесчисленными кавычками со всех сторон. И сообщите пожалуйста ему, что гейша должна не только дорого отдаваться, но и этикет знать: руку на плечо Президенту государства не кладут".

"К Порошенко стали приглашать зашкваренно-лояльных"

После случая с Олешко, тема обсуждений №2 - это качество всей пропрезидентской тусовки блогеров.

Блогер Сергей Наумович поделился постом одного из порохоботов с дифирамбами президенту и снабдил его инструкцией о том, как надо читать: "Выпить 50 грамм водки натощак. Подождать 3 минуты до легкого алкогольного опьянения. Прочесть пост. Выпить еще 100 грамм водки. Продезинфицировать водкой руки, глаза и экран".

Политолог Витай Кулик предупреждает президента об опасности со стороны слишком усердных порохоботов:

"Говорят, что между порохоботскими фермами конфликт. Ранее на встречи в АП приглашали как лояльных, так и критически настроенных экспертов. Затем только лояльных. Теперь - "зашкварено лояльных". Петр Алексеевич, осторожнее с ними, они же залижут так, что и дырка исчезнет".

Ряд лидеров мнений удивляется, почему у Порошенко такие пиарщики. Например, экс-депутат Киевсовета, предприниматель Алексей Давиденко:

"Странно, почему список тех, кого я считаю блогерами и кого сам читаю разительно отличается от тех кого он считает блогерами, кого читает и кого приглашает к себе на встречу. Из того списка, что гуляет по интернету я слышал от силы про троих, а читаю одного. Показал этот список нескольким своим друзьям, активным фейсбукерам, но они так же, как и я, читают абсолютно других авторов.

С таким же успехом можно было объявить о встрече с крупным украинским бизнесом и пригласить туда исключительно продавцов из своих магазинов. Удивительная способность власти окружать себя теми, кто лижет и целует даже там, где в этом нет абсолютно никакой надобности.

И ведь эта новость с прилагаемым к ней списком присутствующих не вызывает ни восхищения, ни уважения. Лишь сожаление и грусть. Это ведь не журналисты, которым ты обязан годовую пресс-конференцию и даже не прямой эфир. Тебя ведь никто не заставляет это делать - ты сам так решил. Но по формату видно, что решил ты так не потому что хочешь этого, а потому что надо сделать это для галочки, для самоуспокоения, для показного пресс-релиза и закрытия какого-то виртуального гешефта. На мой взгляд. В разы круче, прийти на закрытую встречу с не комфортными, чтобы проверить самого себя "на слабо".

Суметь за одну встречу перековать, переубедить, влюбить или даже просто заложить зерно сомнения в стройном мышлении независимого блогера или блогера-идеологического оппонента - это в разы ценнее, чем выйти со встречи с запахом ванили и трафаретами поцелуев на попе.

А один хороший отзыв популярного, рейтингового и независимого блогера, которого ты смог чем-то удивить в сто крат ценнее для ФБ, чем хор одинаково безликих для блогосферы, но близких твоему сердцу блогеро-питомцев. Гоните тех кто вам готовит такие встречи. Они ваши главные враги".

О том же говорит телепродюсер Наталья Влащенко:

"Порошенко Петр Алексеевич, гоните в шею своих пиарщиков, медийщиков и прочих олешек. Они вас погубят, сжимая кольцо идиотизма, подхалимажа и прочих недостойных вещей. Теплая ванна из льстивых речей, страстные объятья полезных идиотов погубили не одного политика. Вы- уже в этой очереди.

Второй раз за 2 недели даю совет, о котором меня не просили: попробуйте встречаться с оппонентами. Лучше с умным потерять, чем с дураком найти".

Упомянутый выше волонтер Цви Ариэли процитировал лучшие на его взгляд высказывания своих читателей в комментариях.

"Валерий Тодосиев : "Смотрю список любимых блоггеров президента и пытаюсь вспомнить кем они были в "прошлой жизни", при преступном режиме Януковича. Логично было бы увидеть борцов с режимом, диссидентов, оппозиционеров хотя бы фейсбучного уровня. Но нет, почему-то в списке я вижу русского националиста, депутата ПР, сотрудника СКМ Ахметова, сутенера, распространителя российской джинсы, аферистку, что выманивала деньги притворяясь онкобольной, антимайдановца, активиста гомосексуальных тусовок ... а где же борцы с режимом Януковича, это же их должен был вынести на гребень волны Майдан?"

Nikolaevich Andrey: Имхо, проблема, что они и не блоггеры, а банальные элементы системы pr-рекл-манипуляции конкретной особы, занимающей конкретный гос.пост. Пардон, но публиковать у себя на страницах с накрученным френдингом, тексты выписанные по тз - это никак не блогерство и ни к чему хорошему государство не приведет.

Троллинг от Корогодского

Побочным, но забавным аккордом прозвучала тема того, как связан слет порохоботов на Банковой и владелец "Дрим Тауна" Гарик Корогодский.

Сначала в шутку заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крючкова написала, что на встрече был и Гарик Корогодский в качестве блогера.

Гарик Корогодский подхватил эту тему.

Позже он признался, что на встречу не ходил, а вышеуказанный пост - просто троллинг. Он и правда в чем-то предвосхитил стилистику реальных словозилияний от "порохоботов", которые появились позже.

Корогодский также объяснил, почему не пошел бы на подобное мероприятие: "Конечно же, я не был на встрече блогеров с президентом. Согласен, юмор жестковат. Да, хотел примазаться к великим. Причин моего небытия две:

1. Х** я когда-нибудь пойду на сборище, где мне могут дать слово, а могут не дать. Уж очень себя люблю. И вопросов у меня много, все неудобные.

2. Х** меня когда-нибудь позовут на сборище, зная о моем первом х**".

К тому времени многие СМИ написали о встрече президента с блогерами, включив в их число Корогодского, что его очень позабавило.

Также бизнесмен добавил: "У президента очень плохо с пиаром. Никто не считает даже на два хода вперед. Собрать шоблу недоблогеров в закрытом режиме – фуфуфу. Ну, а пойти туда – себя не уважать. От меня бы друзья отвернулись, не близкие, тем пох – дальние. Тем, кто поверил, что я там был – вы теперь на особом учете)) Ну, а о больших ресурсах, сообщивших эту "новость", помолчу". Целую нежно, ваш тролль".

Продюсер и телеведущая Наталья Влащенко написала, что немного завидует Гарику Корогодскому: "Если бы я была чуть сообразительнее, можно было бы тоже написать пост о том, как я ходила к президенту. И как мы там:

- говорили о возможном привлечении в кампанию по второму сроку Илона Маска

- как одна неизвестная блогерша читала стихи Асадова, посвященные президенту. А потом скромно призналась, что она немного переделала стихи любимого поэта Ларисы Ницой

- как Олешко прочувствовано исполнял песню "Чому я не сокіл, чому не літаю?"- и всем объяснял, что это любимая песня Черчилля....

Но нет, Гарик все испортил, рассказал, как было. Что говорили про налоги, а основной доклад зачитал именно О. Конечно, перед исполнением песни про сокола".

Журналист Вячеслав Чечило говорит, что прошедшая встреча свидетельствует о расколе внутри порохоботов и о полном неадекватности президента и его команды в плане информационной политики.

Как бы в подтверждение этих слов, один из участников встречи - блогер Юрий Гудименко, в нецензурных выражениях атаковал Олешко, обвинив его в дискредитации самой идеи общения президента с блогерами.