В Украине идет война с ворами в законе, задержание очередного криминального авторитета по прозвищу "Сумбат Тбилисский" произошло сегодня ночью, 11 марта.

Его провели сотрудники отдела пограничной службы "Казачья Лопань". Об этом сообщает отдел коммуникации Госпогранслужбы Украины.

"Сумбата Тбилисского" удалось задержать за 50 метров от государственной границы. Он, не имея при себе документов, пытался незаконно попасть на территорию России.

Фото: dpsu.gov.ua

Задержанного ранее разыскивали за возможную причастность к противоправной деятельности на территории Украины. Сейчас гражданина Грузии передали представителям Нацполиции.

Как сообщала "Страна", в полиции насчитали в Украине 15 "воров в законе".

Ранее мы писали, что полиция выдворила из Украины 14 воров в законе, которыми руководило ФСБ.