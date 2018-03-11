Сегодня, ночью, 11 марта на Контрактовой площади в Киеве, толпы неизвестных устроили самый настоящий мародерский шабаш. Большая группа молодежи громила киоски, выносила товары и пила водку.

Об этом сообщает ДТП на своей странице в Facebook.

"Сегодня ночью на Контрактовой площади, вандалы громили мафы кофейные (которые с документами и сам "Благоустрой" их туда ставил) а 2-3 мафа пропало вообще. Опять пришло время 90-х! 30 человек в масках и на машинах без номеров, ломали кофейные киоски на Контрактовой площади. Они срывали сигнализацию, ели товар и крали что могли, полиция приехала - посмотрела и уехала, служба охраны тоже отказалась работать, так как у них есть пункт в договоре что массовки они не трогают", - приводит портал свидетельства очевидцев.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве вандалы вырубили молодые ели на Отрадном.

Также мы рассказывали, что в Киеве вандалы нарисовали свастику на ханукальном светильнике.