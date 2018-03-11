Сегодня, 11 марта активисты партии Михаила Саакашвили "Рух новых сил" собираются поехать в гости к министру внутренних дел Арсену Авакову.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook журналист Богдан Кутепов, который пострадал при разгоне палаточного городка михомайдановцев под Верховной Радой.

"К Авакову в гости. Стрим с акции будет на Громадском. А пока гуляю здесь вокруг "Крепости"", - написал он.

Фото: facebook.com/kutiepov

Как сообщала "Страна", после разгона МихоМайдана Арсен Аваков улетел в Германию.

Ранее мы писали, что Аваков прокомментировал снос палаток на МихоМайдане. Глава МВД Украины Арсен Аваков, вероятно, сравнил следственные действия в палаточном городке возле Верховной Рады с инициативой НАК "Нафтогаз Украины" по временному снижению населением температурного режима в зданиях на один градус.