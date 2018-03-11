Вчера, 10 марта, на автобазе АО "Павлоградуголь" вспыхнул сильный пожар. Огонь практически полностью уничтожил семнадцать автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В субботу вечером в 21:15 в с. Николаевка Петропавловского района в одноэтажном металлическом ангаре автобазы АО "Павлоградуголь" возник пожар. В результате которого сгорели 9 автобусов и 8 автомобилей", - уточнили спасатели.

Огонь охватил площадь в 900 квадратных метров. В 01:45 пожар был ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. К тушению пожара от ГСЧС привлекалось 7 единиц техники и 33 человека личного состава.

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