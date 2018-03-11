В результате ДТП с участием грузовика мясокомбината, которое произошло в Павлоградском районе Днепропетровской области погибло 3 человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области.

Вызов по линии "101" поступил сегодня, 11 марта, в 06:57. ДТП произошло на 295 км трассы Киев-Луганск-Изварино, неподалеку от села Богуслав.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в результате столкновения грузовика Mercedes "Мясной комбинат" с автомобилем ВАЗ 2112 возник пожар. Обе машины были уничтожены огнем.

Фото: dp.dsns.gov.ua

В результате ДТП погибло 3 человека, еще 3 пострадали. На данный момент они госпитализированы в 4 центральную городскую больницу. Личности погибших и пострадавших устанавливаются.

Причины аварии расследует полиция.

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