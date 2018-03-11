В связи с оттепелью и ожидаемыми осадками 11-12 марта в водоемах Украины ожидается повышение уровня воды. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, повышение уровня воды ожидается:

• на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута и Сирета (Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) на 0,5-1,5 м;

• на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) на 0,1-0,6 м;

• на участке Днестра Галич - Залещики на 0,5 - 1,0 м

• на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,3 - 1,0 м, местами возможен выход воды на заводь.

Ожидается дальнейшее таяние льда, местами уже возможен и ледоход. Возможно также и формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды на горных притоках Днестра и на участке Днестра, Залещики - верховья Днестровского водохранилища.

11-12 марта на р. Ворона возле г. Тисменица (Ивано-Франковская обл., Тисменицкий р-н.,) ожидается дальнейшее продолжение подъема уровня воды на 0,5-1,2 м над уровнем, зафиксированным на 08.00 часов 10 марта, выход воды на пойму с возможным превышением отметки начального затопления приречных зданий.

Как сообщала "Страна", в акватории Азовского и Черного моря резко поднялся уровень воды. Затоплена трасса на Арабатскую стрелку.

Ранее мы писали, что на реках Закарпатья ожидается подъем уровня воды.